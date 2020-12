Schauenburg-Tochter stellt Betrieb ein

Schauenburg Tunnel Ventilation stellt Flach- und Spirallutten aus Kunststoff her. Das sind luftdichte Röhren, die zum Beispiel in Tunneln oder Schächten eingesetzt werden. Sie werden in China und anderen asiatischen Ländern deutlich billiger produziert als bei uns - allerdings auch in anderer Qualität. Die Firma will alle bestehenden Aufträge noch abarbeiten und Kündigungsfristen einhalten. Vermutlich läuft der Betrieb noch bis Mitte 2021.

IG Metall von Firmen-Aus überrascht

Die IG Metall zeigt sich enttäuscht von der Unternehmenspolitik. Es habe im Vorfeld keine Anzeichen für das drohende "Aus" gegeben, heißt es. Hätte man davon gewusst, hätte es Bemühungen gegeben, einen Betriebsrat aufzustellen. Der hätte Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan für die Mitarbeiter möglich gemacht. Ziel hätte zum Beispiel sein können, den Betroffenen eine Weiterbeschäftigung in anderen Bereichen der international tätigen Schauenburg-Gruppe zu ermöglichen. Laut IG Metall bleibt den Mitarbeitern jetzt nichts anderes außer einer Kündigungsschutzklage.