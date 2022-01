Schalke-Tickets für Sonntag werden verlost

Die Tickets kommen allerdings nicht regulär in den Verkauf, sondern werden verlost. Bis Morgen (13.01.) um 11.04 Uhr können alle Fans eine Bewerbung an fanbelange@schalke04.de schicken. Für Zuschauer gilt die 2G-Plus-Regel. Auf Schalke brauchen auch Geboosterte ein offiziellen negativen Test. Die Partie gegen Holstein Kiel startet am Sonntag um 13.30 Uhr.