Schadstoffmobil-Termine für August

Termine August:

Das MEG Schadstoffmobil ist wieder mit einem Grünschnittcontainer (Ausnahme: Eppinghofen und Heißen) im Einsatz, jeweils von 9.30 bis 14.30 Uhr:

• am Freitag, den 01.08. und den 15.08. in Broich auf dem Stadthallenparkplatz

• am Montag, den 04.08. und den 18.08. in Dümpten im Wendehammer hinter dem Nordbad

• am Dienstag, den 05.08. und den 19.08. in Selbeck auf dem Parkplatz an der Kirche

• am Mittwoch, den 06.08. und den 20.08. in Heißen auf dem Parkplatz an der Sankt- Joseph-Kirche (Zufahrt von der Heinrich-Lemberg-Str.)

• am Freitag, den 08.08. und den 22.08. in Styrum am Parkplatz Augustastr. gegenüber der Feldmannstiftung

• am Montag, den 11.08. und den 25.08. in Speldorf auf dem Parkplatz des TuS Viktoria an der Saarner Str.

• am Dienstag, den 12.08. und den 26.08. in Eppinghofen an der Uhlandstr. hinter Aldi

• am Mittwoch, den 13.08. und den 27.08. in Saarn auf dem Parkplatz Mintarder Str. Ecke Saarner Auenweg

• bei der MEG können am Samstag, den 02.08. von 9.00 bis 14.00 Uhr Abfälle entsorgt werden