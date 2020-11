Sankt Martin mal anders

Möglich sind diese aber nur innerhalb der eigenen Gruppe oder Klasse. Eltern dürfen nicht dabei sein. Geplant sind zum Beispiel Martins-Brezeln backen, Martins-Lieder singen, die Martins-Geschichte nachspielen und im Hof ein kleiner Rundgang mit den selbstgebastelten Laternen.

Kirchen basteln Martins-Tütchen

Außerdem laden die Evangelische Kirchengemeinde Heißen und die katholische Pfarrei St. Mariae Geburt/St. Theresia und die Siedlervereinigung Heimaterde am Samstag (7.11.) zu einem Gang durch´s Viertel ein. Jeder kann für sich im Familienverbund losziehen und zwischen 17 und 19 Uhr an der Erlöserkirche am Sunderplatz und an der Kirche St. Theresia an der Kleiststraße eine kleine Martins-Tüte abholen. Wer weiter läuft bis zum Berta-Krupp-Platz bekommt noch eine kleine Überraschung von der Siedlervereinigung.





Martins-Überraschungen am 11. November

Eine ähnliche Aktion gibt es auch nächste Woche Mittwoch, am 11. November. Dann rufen die Vereinte Evangelische Kirchengemeinde und die Katholische Pfarrgemeinde Mariae Geburt zu einem alternativen Martins-Fest auf. Familien, die einen Spaziergang machen, können sich zwischen 12 und 18 Uhr auf dem Kirchenhügel an St. Mariae Geburt und an der Evangelischen Pauluskirche an der Witthausstraße Martins-Überraschungen abholen.

Anwohner sollen Fenster und Gärten dekorieren

Die Veranstalter freuen sich, wenn alle Anwohner rund um die Aktionen und den Martinstag ihre Fenster, Türen und Vorgärten mit Laternen und Kerzen schmücken. Sie weisen noch einmal darauf hin, dass bei den Familienspaziergängen bitte die Corona-Regeln eingehalten werden. Die Kirchen kümmern sich beim Abholen der Tüten für die Kinder um die Einhaltung der Hygieneregeln.