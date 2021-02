Saharastaub sorgt für dreckige Autos und Fenster

Wer am Wochenende sein Auto gewaschen hat, könnte jetzt Pech haben, dass sich eine rötliche Staubschicht auf das Fahrzeug legt. Die feinen Körnchen bleiben auch an Scheiben haften oder sammeln sich auf Fensterbänken. Das passiert immer, wenn der Staub in der Sahara in Nordafrika durch starke Winde aufgewirbelt wird. Wenn er höhere Luftschichten erreicht, kann er über große Entfernungen transportiert werden. Aktuell hat er den Westen Deutschlands erreicht. Vor rund zweieinhalb Wochen ist schon mal Saharastaub zu uns rübergeweht. so der Deutsche Wetterdienst weiter. Der ist aber hauptsächlich in Süddeutschland runtergekommen und hatte dort den Schnee braun-orange gefärbt.