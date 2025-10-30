Saarn: Brandermittlungen werden ausgebremst

Sachverständige prüfen jetzt, wie die ausgebrannte Werkstatt des Autohauses gesichert werden kann. Zu einen späteren Zeitpunkt werden die Ermittler auf jeden Fall wieder ihre Arbeit aufnehmen, sagt die Polizei. Bei dem Brand am 21. Oktober ist in der Werkstatt von Gottfried Schultz an der Kölner Straße ein Schaden von über 10 Millionen Euro entstanden. Bisher ist unklar, ob das Feuer durch Brandstiftung oder einen technischen Defekt ausgebrochen ist.