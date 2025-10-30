Navigation

Saarn: Brandermittlungen werden ausgebremst

Veröffentlicht: Donnerstag, 30.10.2025 08:47

Nach dem Feuer im Autohaus Gottfried Schultz an der Kölner Straße sind die Ermittlungen zur Ursache erst einmal ins Stocken geraten. Laut Polizei ist das Gebäude einsturzgefährdet. Aus diesem Grund können die Brandermittler nicht rein.

© Holger Ehlert

Sachverständige prüfen jetzt, wie die ausgebrannte Werkstatt des Autohauses gesichert werden kann. Zu einen späteren Zeitpunkt werden die Ermittler auf jeden Fall wieder ihre Arbeit aufnehmen, sagt die Polizei. Bei dem Brand am 21. Oktober ist in der Werkstatt von Gottfried Schultz an der Kölner Straße ein Schaden von über 10 Millionen Euro entstanden. Bisher ist unklar, ob das Feuer durch Brandstiftung oder einen technischen Defekt ausgebrochen ist.

Weitere Meldungen

Polizist wird angefahren und schießt: Autofahrer verletzt

Panorama Eine Streife will am Abend ein Auto kontrollieren, doch die Situation eskaliert. Der Polizist zieht seine Waffe.

Polizist wird angefahren und schießt in Mittelhessen

Duisburg: Videoüberwachung an Halloween

Ruhrgebietsnachrichten Die Duisburger Polizei will in diesem Jahr die Ausschreitungen rund um Halloween mit einem Großaufgebot in den Griff bekommen. In den letzten Jahren gab es am 31.

Lula: Organisiertes Verbrechen darf nicht Familien zerstören

Panorama Nach dem Polizeieinsatz mit mehr als 120 Toten gegen eine Drogenbande in Rio fordert der Präsident Konsequenzen.

Nach Polizeieinsatz in Favelas in Rio de Janeiro
skyline