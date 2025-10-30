Duisburg: Videoüberwachung an Halloween

Kostümierte haben u. a. Haltestellen beschädigt, Pyrotechnik gezündet sowie Straßenbahnen mit Eiern und Pflastersteinen beworfen. An einem der Hotspots setzt die Polizei eine mobile Videoüberwachung ein. Sie geht heute Abend (30.10.) in Betrieb und soll bis Sonntag, 10 Uhr, angeschaltet bleiben. Im ganzen Stadtgebiet soll außerdem viel Polizei unterwegs sein, teilweise auch in Zivil. Halloween hat sich in den letzten Jahren in vielen Städten Deutschlands zu einem Fest entwickelt, das vor allem Jugendliche nutzen, um massiv Grenzen zu überschreiten.