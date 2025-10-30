Navigation

Duisburg: Videoüberwachung an Halloween

Veröffentlicht: Donnerstag, 30.10.2025 15:00

Die Duisburger Polizei will in diesem Jahr die Ausschreitungen rund um Halloween mit einem Großaufgebot in den Griff bekommen. In den letzten Jahren gab es am 31. Oktober und in den Tagen danach Randale und Sachbeschädigungen.

© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Kostümierte haben u. a. Haltestellen beschädigt, Pyrotechnik gezündet sowie Straßenbahnen mit Eiern und Pflastersteinen beworfen. An einem der Hotspots setzt die Polizei eine mobile Videoüberwachung ein. Sie geht heute Abend (30.10.) in Betrieb und soll bis Sonntag, 10 Uhr, angeschaltet bleiben. Im ganzen Stadtgebiet soll außerdem viel Polizei unterwegs sein, teilweise auch in Zivil. Halloween hat sich in den letzten Jahren in vielen Städten Deutschlands zu einem Fest entwickelt, das vor allem Jugendliche nutzen, um massiv Grenzen zu überschreiten.

