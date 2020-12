S3 fällt nachts bis Mittwoch aus

Für alle ausfallenden Züge werden Busse eingesetzt. In Oberhausen zum Beispiel halten sie am Rheinischen Industriemuseum (OB Hbf Westausgang) und in Mülheim nahe des Bahnhofs Styrum an der Hauskampstraße. Außerdem in Mülheim-West am Bahnhofsvorplatz in der Friedirch-Ebert-Straße und am Nordeingang des Mülheimer Hauptbahnhofs auf der Parallelstraße. Durch den Schienenersatzverkehr kann es zu Verspätungen kommen. Mehr Infos unter www.abellio.de