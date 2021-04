S3: Ersatzbusse wegen Bauarbeiten

Deswegen fallen die Fahrten er S3 zwischen Essen Hauptbahnhof und Hattingen-Mitte aus. Außerdem die der S9 zwischen Bottrop Hauptbahnhof und Essen-Steele. Es fahren Ersatzbusse. Das gilt ab Karfreitag 22 Uhr bis Samstag früh 5.30 Uhr.

Probleme auch von Samstag auf Sonntag

Probleme gibt es dann auch noch mal in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. auf 4.4. von 23 bis 3 Uhr).Dann laufen auf der Strecke zwischen Bochum-Ehrenfeld und Essen-Steele Arbeiten an den Weichen. Der Abschnitt wird eingleisig gesperrt. Die S3 hält dann nicht in Essen-Steele Ost. Als Ersatz fahren Taxen.