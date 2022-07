S-Bahnen fahren wieder

Weil so viele Bahnmitarbeiter in den Leitstellen sich kurzfristig krank gemeldet hatten, waren einige S-Bahn-Linien in den vergangenen Tagen ausgefallen. Weiterhin viele Krankheitsfälle gibt es aber auch bei den Triebfahrzeugführern, meldet die Bahn. Deshalb kann es auch in dieser Woche vereinzelt zu Zugausfällen kommen. Die Deutsche Bahn bittet alle Fahrgäste, sich vor Fahrbeginn online unter www.bahn.de zu informieren. Einschränkungen gibt es auch in dieser Woche weiter auf einzelnen RE- und RB-Linien, so die Bahn.