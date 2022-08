Ab heute Zugausfälle beim Regionalexpress

Zum Beispiel werden die Züge der Linie RE 1 (RRX, National Express) in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Duisburg Hbf und Dortmund Hbf ganztägig am Samstag und Sonntag umgeleitet. Somit wird der Mülheimer Hauptbahnhof und auch Essen Hbf und Bochum Hbf nicht angefahren. Die Züge werden mit Ersatzhalten in Herne, Gelsenkirchen Hbf, Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf umgeleitet. Heute und Montag sind davon nur einzelne Züge betroffen. Auch der RE 11 wird teilweise umgeleitet.

Fernzüge fallen auch aus

Die Mehrheit der Fernverkehrszüge hält während der Bauarbeiten nicht in Bochum und Essen und vereinzelt auch nicht in Mülheim. Außerdem kündigt die Deutsche Bahn AG an, dass es zu Verspätungen von rund 10 Minuten und geänderten Ankunfts- und Abfahrzeiten kommt. Auf Bochumer Stadtgebiet werden ab heute 5.000 Meter Schienen erneuert. Hierfür tauschen die Arbeiter circa 400 Schwellen und 150 Tonnen Schotter aus. In die Modernisierungsarbeiten fließen fast 700.000 Euro, meldet die DB AG.