Ryanair streicht Standort Dortmund

41 Ziele in über 20 Länder stehen auf dem Flugplan. Zeitgleich muss der Airport einen herben Rückschlag verkraften. das Unternehmen Ryanair hat heute mitgeteilt, den Standort Dortmund im nächsten Sommer dicht zu machen. Ryanair rechtfertigt den Schritt mit angeblich zu hohen Steuern und Gebühren in Deutschland. Neben Dortmund sollen auch Starts und Landungen in Dresden und Leipzig gestrichen werden.