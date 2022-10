RWE entzieht Problem-Fans Dauerkarten

Nach langen Beratungen habe man sich gegen eine Kollektivstrafe ausgesprochen. Stattdessen werden Fans sanktioniert, die klar nachweisbar an strafrechtlich relevanten Vorfällen beteiligt waren, heißt es. Das Stadionverbot soll drei Jahre lang für Heimspiele gelten. Außerdem werden die Dauerkarten entzogen und der Ausschluss aus dem Verein geprüft. Unabhängig ermittelt die Polizei in zahlreichen Fällen. Darunter sind Auseinandersetzungen mit Schalke-Fans, Angriffe von RWE-Fans gegeneinander. Der Verein will sich im Laufe des Tages ausführlich zu den Hintergründen äußern.