Assad-Sturz zieht Tausende auf die Straße

Der Sturz des syrischen Diktators Assad und seines Regimes haben gestern (8.12.) in vielen Städten des Ruhrgebiets spontane Demos ausgelöst. In Essen war eine Versammlung mit 300 Teilnehmern angemeldet. Laut Polizei versammelten sich am Rande der Innenstadt in Spitzenzeiten bis zu 11.000 Teilnehmer.

© Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services