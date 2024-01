RVR unterstützt Badminton-Event in Mülheim

Die Yonex German Open im Badminton bekommen eine Förderung von 13.000 Euro. Das Budget ist noch nicht ausgeschöpft, heißt es. Der RVR erwartet, dass weitere Anträge im Laufe des Jahres eingereicht werden. Geld bekommen im Ruhrgebiet u.a. auch die Jugendhallenmeisterschaften in der Leichtathletik in Dortmund, die Marathon-Veranstaltungen in Duisburg und Essen und die Jugendrudermeisterschaften in Essen.