RVR übernimmt Pflege des Mülheimer Waldes

Seit dem 1. Januar übernimmt der Betrieb RVR Ruhr Grün die Pflege von rund 1.000 Hektar Waldfläche. Die Stadt bleibt Eigentümer. Sie hat die Aufgaben für eine dreijährige Testphase an den RVR übertragen. Sie wird von Politik, Fachverwaltung sowie Umwelt- und Naturschutzverbänden begleitet und ausgewertet. Anschließend wird der Rat entscheiden, ob der Mülheimer Wald dauerhaft von RVR Ruhr Grün gepflegt werden soll. Der Betrieb ist für Verband und andere Waldbesitzer im gesamten Ruhrgebiet aktiv und pflegt Wald- und Naherholungsgebiete, Seen, Halden und Naturschutzgebiete. Im Frühjahr soll bei der Stadt eine Forstbeauftragte ihren Dienst aufnehmen und die Interessen der Stadt gegenüber dem RVR wahrnehmen. Die Stadt bleibe so weiterhin erste Ansprechpartnerin für alle Forstangelegenheiten.