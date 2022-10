RVR sicher Zukunft von Bahnbetriebswerk

Er wird in den kommenden Jahren auch bei uns im Ruhrgebiet Züge auf die Schiene schicken, die mit Batterien betrieben werden. Alte Dieselzüge sollen damit ersetzt werden. CAF plant, diese Züge in Gelsenkirchen zu warten. Das Betriebswerk der Bahn steht seit über 30 Jahren unter Denkmalschutz. Die Spanier haben laut RVR den Komplex in Gänze übernommen. Dazu zählen Ringlokschuppen, Hallen, Drehscheibe für Züge sowie Gleise. Bis 2028 will CAF eine über 60 Züge starke Flotte am Start haben. Mit dem VRR hat das Unternehmen einen Wartungsvertrag über 30 Jahre abgeschlossen.