RVR eröffnete neuen Freizeitpark

Der Regionalverband Ruhr eröffnet am Sonntag (30.10.) sein neues Freizeitangebot auf der Halde Hoheward in Herten und Recklinghausen. Der AktivLinearPark ist am neuen Südzugang.

