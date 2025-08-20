Navigation

Russland startet Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ukraine

Veröffentlicht: Mittwoch, 20.08.2025 23:14

Um einen Besuch des US-Sondergesandten Witkoff im Kreml hatte Russland die Intensität von Luftangriffen auf die Ukraine etwas reduziert. Nun steigt die Zahl der Drohnen die dritte Nacht in Folge.

Russische Kampfdrohnen
© Andreas Stein/dpa

Krieg in der Ukraine

Kiew (dpa) - Das russische Militär hat einen größeren Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ziele im ukrainischen Hinterland gestartet. In der Hauptstadt Kiew war kurz vor Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) Flugabwehrfeuer zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. In mehr als der Hälfte des Landes war wegen der Gefahr anfliegender Drohnen Luftalarm ausgelöst worden. Ukrainische Militärbeobachter informierten über mehrere Dutzend in der Luft befindlicher feindlicher Kampfdrohnen mit westlichem Kurs.

Die Ukraine wehrt sich seit knapp dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.

© dpa-infocom, dpa:250820-930-936092/1

Weitere Meldungen

Armeesprecher: Vorbereitungen zur Einnahme von Gaza begonnen

Politik Israelische Soldaten sind in den Vororten von Gaza-Stadt im Einsatz. Der Armeesprecher spricht von der nächsten Phase des Kriegs.

Nahostkonflikt

Warschau: In Polen abgestürzte Drohne stammt aus Russland

Politik Erst ein Lichtblitz, dann ein Knall. Eine militärische Drohne schlägt in einem Feld in Ostpolen ein. Es entsteht ein großer Krater.

Unbekanntes Flugobjekt stürzt in Polen in Maisfeld

Nato alarmiert deutsche Eurofighter in Rumänien

Politik Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine alarmiert die Nato zwei deutsche Eurofighter in Rumänien. Der Nato-Luftraum blieb aber unverletzt.

Deutsche Luftwaffe unterstützt Rumänien
skyline