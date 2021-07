Runden drehen für den guten Zweck

Die Zeiten sind unter der Woche 18 bis 20 Uhr, am Samstag 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Kostenlos anmelden muss man sich vorher. Jede volle Stunde können bis zu 80 Leute an den Start gehen. Vor Ort holt man sich seine Startnummer ab und legt den Spendenbeitrag pro Runde fest. Nach Ende des Laufs kann kontaktlos bezahlt werden. Eine Spendenbescheinigung wird ausgestellt. Das gespendete Geld geht an Kinder und Jugendliche in den Hochwassergebieten.