Rumbach-Baustelle schreitet weiter voran

Laut Stadt sollen die Arbeiten heute und morgen (22./23. 02.) durchgeführt werden - wenn es die Witterung zulässt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Kreuzungen Tourainer Ring und Kalkstraße. In den nächsten Wochen müssen außerdem Anschlüsse für Mischwasserkanäle hergestellt werden. Dazu wird am Sonntag und Montag in der Kreuzung Dickswall / Tourainer Ring eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Der Verkehr soll nahezu ungestört fließen können. Laut Stadt bildet lediglich die Spur stadteinwärts eine Ausnahme. Sie muss in direkter Linie unterbrochen werden.