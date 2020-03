RuhrtalRadweg gehört zu beliebtesten Radwegen

Das hat jetzt die Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ergeben. Dafür wurden mehr als 8000 Menschen online befragt. Der RuhrtalRadweg war schon im letzten Jahr auf Platz 3 und konnte sich jetzt wieder behaupten. Die Teilnehmer der Online-Befragung wurden auch gefragt, auf welchen Radwegen sie in Zukunft Touren planen - der RuhrtalRadweg wurde hier sogar am zweithäufigsten genannt und hat sich damit in dieser Kategorie sogar verbessert. Er führt auf insgesamt 240 Kilometern von Winterberg nach Duisburg.