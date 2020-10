Ruhrorter Straße wird vollgesperrt

Für die Arbeiten muss am Montag der Bereich zwischen Kreisverkehr und der Straße Am Führring voll gesperrt werden, die Zu- und Abfahrt erfolgt ausschließlich über die Duisburger Straße, sagt ein Sprecher. Am Dienstag sind Arbeiten im Bereich der Kreuzung zu Am Führring geplant, von beiden Seiten aus wird die Straße dann bis zur Baustelle zu einer Sackgasse. Umleitungen werden ausgeschildert, heißt es.