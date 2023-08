Ruhrort lädt zum Hafenfest

Dort gibt es Bühnenprogramm, und Schiffe können besichtigt werden. Es werden auch zahlreiche historische Schiffe im Hafen erwartet. Heute Abend ist für 23 Uhr ein großes Feuerwerk geplant. Am Sonntag läuft der traditionelle Flohmarkt. Er findet ausschließlich in privaten Hinterhöfen statt und ist über 35 Standorte verteilt. Auch auf dem Wasser gibt es zahlreiche Aktionen, wie z.B. eine Speedboot-Show. Im Mittelpunkt steht die Kirmes. 85 Schausteller haben ihre Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut. Das Ruhrorter Hafenfest endet am Montagabend um 22 Uhr.