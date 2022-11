RuhrKultur.Card kostet 20 Euro weniger

Mit der Karte können wir bis Ende des Jahres über 50 kulturelle Institutionen in über 16 Städten des Ruhrgebiets kostenfrei oder ermäßigt besuchen. In allen RuhrKunst Museen gibt es zum Beispiel freien Eintritt. Aktuell ist auch die Ausstellung zum 100jährigen Jubiläum des Museum Folkwang in Essen für Besitzer der RuhrKultur.Card 2022 frei. Zudem ist der Eintritt in vielen Museen der Industriestandorte frei, beispielsweise im Deutschen Bergbau-Museum Bochum. An den elf RuhrBühnen des Ruhrgebiets bekommen Karten-Inhaber jeweils ein Ticket zum halben Preis.

Die RuhrKultur.Card 2022 bekommen wir entweder über das Servicecenter der Ruhr Tourismus GmbH unter der 01806/181650 oder unter www.ruhrkulturcard.de.

Ab dem 6. Dezember startet dann der Verkauf für das nächste Jahr.