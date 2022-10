Ruhrgebiet bekommt neue Direktverbindungen

Hier soll es neue Direktverbindungen geben. In Bochum fahren ab Mitte April 2023 alle zwei Stunden ICE-Züge in große Städte wie Hamburg und Freiburg. Das ist nur möglich, weil der Dortmunder Hauptbahnhof modernisiert wurde bzw. immer noch erneuert wird. Dort wurde wegen der Bauarbeiten eine Umleitung über Gelsenkirchen eingerichtet. Ab Dortmund können die Fahrgäste dann wieder ständlich nach Hamburg über Münster fahren, alle zwei Stunden gibt es neue Direktverbindungen bis nach Basel. Die Bahn hat sich für 2023 zum Ziel gesetzt, den Nordwesten und Süden Deutschlands besser miteinander zu verbinden.

Weil das Schienennetz der Deutschen Bahn an vielen Stellen saniert werden muss, wird es jedoch auch viele Baustellen geben. Im Dezember dieses Jahres wird die Bahn über die anstehenden großen Baumaßnahmen informieren. Infos zum neuen Fahrplan gibt es ab Mittwoch (12.10.) auf bahn.de, in der App der Deutschen Bahn, in den Reisezentren und an den Ticketautomaten der Deutschen Bahn.