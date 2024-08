Ruhrfibre verspricht rund 70.000 Glasfaseranschlüsse

Vorausgegangen waren monatelange Vorplanungen. Ruhrfibre verspricht, dass es in der Stadt keine großen Dauerbaustellen geben wird. Wir setzen auf Tempo, heißt es. Eine Baukolonne schaffe bis zu 50 Meter am Tag. Das Unternehmen sagt, dass der Anschluss an sich kostenlos ist, bis der Bagger vorbeigerollt ist. Ruhrfibre kümmert sich lediglich um die Infrastruktur. Um tatsächlich über Glasfaser ins Internet zu kommen, muss selbst ein Tarif bei einem Anbieter gebucht werden. Bei uns in Mülheim kümmern sich derzeit mehrere andere Unternehmen um den Glasfaserausbau, darunter die medl und die Telekom.