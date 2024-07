Ruhrbahn verstärkt Suche nach Azubis

Das Unternehmen möchte jetzt deshalb verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund ausbilden. Zum Führerschein wird dann auch noch ein Sprachkurs angeboten. Das Angebot richte sich an Menschen, die mindestens einen Klasse-B-Führerschein haben und noch Sprachdefizite. Um den Anreiz zu erhöhen, gibt es bereits zum Start der Ausbildung einen festen Arbeitsvertrag. Los gehen soll es im voraussichtlich im November. Außerdem setzt die Ruhrbahn auf weitere Säulen, um mehr Personal ausbilden zu können, heißt es. So wird es ab Oktober vier eigene Fahrlehrer geben. Außerdem will das Unternehmen verstärkt in externe Fahrschulen gehen und dort mögliche Azubis direkt ansprechen.