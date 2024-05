Grund dafür sind Arbeiten an der IT. Alle Datenbanken für Ticketverkauf und Aboverwaltung bekommen ein Update. Laut Ruhrbahn sind die Arbeiten so aufwändig, dass die Kundencenter geschlossen werden müssen. An Pfingstfeiertagen sind die Center eh dicht. Deshalb ist der nächste Öffnungstag erst wieder der 21. Mai.