Ruhrbahn stellt auf Ferienbetrieb um

Bei der Ruhrbahn gilt von heute (21.12.) bis zum 5.Januar 2024 der Ferien-Fahrplan an. In Mülheim gibt es Änderungen bei der Straßenbahnlinie 102. Bei den Bahnen entfällt der 10-Minuten-Takt in beide Richtungen zwischen 6.45 Uhr bis 10.00 Uhr. Die Tram fährt in einem 15 Minuten-Takt, teilt die Ruhrbahn mit.









© Martin Möller/FUNKE Foto Services