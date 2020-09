Ruhrbahn kontrolliert Maskenpflicht

In Bussen, Bahnen und an Haltestellen in Mülheim gilt Maskenpflicht. Darauf macht die Ruhrbahn jetzt noch mal aufmerksam. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes, die seit gestern (1. September) gilt, schreibt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im ÖPNV auch weiterhin vor.

© Kerstin Kokoska/FUNKE Foto Services