Ruhrbahn kontrolliert Maskenpflicht

Wer in den Bussen und Bahnen der Ruhrbahn in Mülheim keine Maske trägt, dem droht ein Bußgeld. Das Land hat den Verstoß gegen die Maskenpflicht im ÖPNV jetzt mit in die Corona-Schutzverordnung aufgenommen.

© Kerstin Kokoska/FUNKE Foto Services