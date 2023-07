Ruhrbahn hat bald einen neuen Fahrplan

Die Saarner sind zum Beispiel morgens schneller an die Innenstadt angebunden. Zwischen 6 und 9 Uhr fährt die 135 zwischen Hauptbahnhof und Saarner Kuppe alle siebeneinhalb Minuten. Die U18 in Heißen fährt unverändert, ansonsten fahren fast alle bekannten Linien in dem Stadtteil ab dem Fahrplanwechsel anders. Beispielsweise ersetzt die 129 die 138.

Hier gibt es die Einzelheiten.

Am Samstag, den 26. August und am Samstag, den 2. September ist Bus- und Bahnfahren mit der Ruhrbahn in Mülheim kostenlos. So sollen die Mülheimer die Möglichkeit bekommen, das neue Netz zu testen.