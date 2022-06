Ruhrbahn feiert Tag der offenen Tür

Gefeiert wird von 11 bis 17 Uhr zusammen mit der Verkehrshistorischen Arbeitsgemeinschaft Straßenbahn Mülheim an der Ruhr. Es gibt zum Beispiel eine Fahrzeugschau mit historischen Bahnen und in manchen von ihnen werden auch Rundfahrten angeboten. Weitere Highlights sind die Werkstattführungen, das Tram-Anschieben um die Wette und die Fotoausstellung zur Geschichte der Mülheimer Straßenbahn. Außerdem gibt es Live-Musik und ein buntes Programm für Kinder mit Hüpfburg, Kinderschminken und noch mehr. Da es direkt am Betriebshof Rosendahl keine Parkplätze gibt, bittet die Ruhrbahn darum zum Beispiel an der Stadthalle/Schloss Broich zu parken oder mit dem kostenlosen Oldtimer-Shuttle zu kommen. Dieser fährt stündlich. Mehr Infos zum Shuttle und zum Programm beim Tag der offenen Tür gibt es hier.