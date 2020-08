Ruhrbahn fährt wieder normal

Die letzten Monate hatten Fahrgäste wegen Corona hinten einsteigen müssen. Tickets beim Fahrer kaufen, war nicht möglich. Jetzt hat die Ruhrbahn extra Schutzscheiben eingebaut. Nur in einigen alten Bussen gibt es keine Tickets. Sie konnten nicht umgerüstet werden, sollen aber auch nur so selten wie möglich eingesetzt werden. Die Ruhrbahn empfiehlt, einfach weiterhin die Tickets im Vorverkauf zu besorgen - zum Beispiel im Kundencenter, am Ticketautomaten oder über die App "ZÄPP".

Hier gibt es alle aktuellen Infos.