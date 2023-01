Ruhrbahn Essen reduziert Straßenbahnfahrten im Januar

Die 103 fährt dann morgens nur von 7.00 bis 8.00 Uhr bis Steele S, alle anderen Fahrten enden an der Hollestraße bzw. am Essen Hbf. Die Verstärkerfahrten der 105 zwischen 6.30 und 7.30 Uhr zwischen Rathaus Essen und Frintroper Höhe entfallen komplett. Auf der Linie 107 entfallen die Verstärkerfahrten zwischen Bredeney und Abzweig Katernberg ganztägig. Alle anderen Fahrpläne der Ruhrbahn-Linien sowie der Schülerverkehr bleiben unverändert. Ab Montag können Fahrgäste die neuen Pläne in der Ruhrbahn-App ZÄPP und in der elektronischen Fahrplanauskunft Efa einsehen.

Grund für die Einschränkungen sind hohe Infektionszahlen bei der Ruhrbahn im Zusammenhang mit Corona und der saisonalen Erkältungs- und Grippewelle.