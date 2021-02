Ruhrbahn: Einige Busse fahren wieder

Fahrgäste müssen sich außerdem auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Vermutlich wird das auch die nächsten Tage noch so aussehen. Wir können aktuell keinen regulären Fahrplan gewährleisten, so die Ruhrbahn weiter. Die Straßen- und Wetterlage wird rund um die Uhr neu bewertet, so dass Linien dann angepasst werden.

Aktuell unterwegs (Stand 10.2., 8.45 Uhr):

Die U-Bahnlinie U18 fährt wie bisher zwischen (H) Berliner Platz und (H) Mülheim Hbf.

fährt wie bisher zwischen (H) Berliner Platz und (H) Mülheim Hbf. Die Buslinie 124 fährt zwischen (H) Wehrplatz und (H) Speldorf Friedhof, allerdings nicht über Sandstraße/Zinkhüttenstraße, sondern über die Mellinghofer Straße.

fährt zwischen (H) Wehrplatz und (H) Speldorf Friedhof, allerdings nicht über Sandstraße/Zinkhüttenstraße, sondern über die Mellinghofer Straße. Die Buslinie 133 fährt zwischen (H) Saarner Kuppe und Heidkamp, allerdings nicht über Sandstraße/Zinkhüttenstraße, sondern über die Mellinghofer Straße.

fährt zwischen (H) Saarner Kuppe und Heidkamp, allerdings nicht über Sandstraße/Zinkhüttenstraße, sondern über die Mellinghofer Straße. Die Buslinie 752 fährt zwischen (H) Mülheim Hauptbahnhof und der Grenze Düsseldorf.

fährt zwischen (H) Mülheim Hauptbahnhof und der Grenze Düsseldorf. Die Tram 102 fährt im Tunnelbereich zwischen (H) Buchenberg und (H) Schloß Broich.

fährt im Tunnelbereich zwischen (H) Buchenberg und (H) Schloß Broich. Die Buslinie 122 fährt den kompletten Linienweg zwischen (H) Mülheim Hauptbahnhof und Oberhausen City Forum.

fährt den kompletten Linienweg zwischen (H) Mülheim Hauptbahnhof und Oberhausen City Forum. Für die Tram 112 fährt ein Bus als SEV zwischen den (H) Landwehr und Hauptfriedhof.

fährt ein Bus als SEV zwischen den (H) Landwehr und Hauptfriedhof. Der Impfshuttle-Bus kann heute noch nicht eingesetzt werden.





