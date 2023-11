Ruhrbahn bedauert Probleme mit neuem Netz

Außerdem soll es Änderungen auf den regulären Linien geben. Das Ziel sei vor allem, das Umsteigen zu verbessern. Möglich grundlegende Änderungen für den großen Fahrplanwechsel im Sommer 2024 würden gerade geprüft. Die Ruhrbahn hat bei den E-Wagen jetzt schon zwei Mal nachgebessert. Im Vorfeld hatte es viel Kritik gegeben. Zum Schulstart nach den Sommerferien hatten vor allem Schüler Probleme, rechtzeitig zum Unterricht zu erscheinen. Zum ersten Mal gibt es von der Ruhrbahn auch so etwas wie eine Entschuldigung. Der Start des größten Fahrplanwechsels in der Mülheimer Geschichte sei zwar auch mit den Nachbarstädten und den dortigen Verkehrsunternehmen intensiv vorbereitet worden. Trotz des engen Austauschs funktioniere das neue Netz leider nicht an allen Stellen und für alle Fahrgäste reibungslos. Das bedauern wir sehr, heißt es in einer Mittteilung.