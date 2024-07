Ruhrbahn: Bauarbeiten und weniger Busse

Die Ruhrbahn fährt auch in diesen Sommerferien einen ausgedünnten Takt. Während in Essen zahlreiche Verbindungen ausfallen oder Busse und Straßenbahnen seltener fahren, gibt es bei uns in Mülheim nur leichte Einschränkungen.

© Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services