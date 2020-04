Ruhr-Uni Bochum forscht zum Homeoffice

Bochumer Psychologen befragen Teams im Homeoffice. Wie den Betroffenen in der Corona-Krise der Umstieg in die virtuelle Zusammenarbeit mit ihren Arbeitskollegen gelingt und welche Faktoren den Erfolg ausmachen, will eine Arbeitsgruppe aus der Wirtschaftspsychologie der Ruhr-Uni Bochum herausfinden.

