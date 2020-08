Ruhr Clean Up am 12. September

Das Umweltamt schlägt die MüGa, die Saarner Ruhraue und die Styrumer Ruhraue vor. Das CBE hat sich fürs Müllsammeln extra ein Corona-Konzept überlegt. Masken sind Pflicht. Geplant sind begleitete Gruppen bestehend aus maximal zehn Person. Sie sollen von verschiedenen Treffpunkten aus losziehen. Das "Ruhr Clean Up" läuft am 12. September von 10 bis 13 Uhr. Wer mithelfen möchte, kann sich hier anmelden.

Aufräumaktionen auch in Essen, Duisburg und Bochum

Neben Mülheim läuft die Aktion auch in Essen, Duisburg und Bochum. Außerdem gibt es parallel das "Rhine Clean Up". Dabei sammeln Menschen Müll entlang des Rheins. Die Aktion gibt es seit 2018. Im vergangenen Jahr lief ein ähnliches Event in Oberhausen. Beim "Clean-River"-Projekt wurde am Rhein-Herne-Kanal sauber gemacht.