Ruhiges Silvester in Mülheim

Die Feuerwehr Mülheim hat eine ungewöhnlich ruhige Silvesternacht erlebt. Sie hat Bilanz gezogen. Demnach wurden die Brandschutzeinheiten im neuen Jahr zu lediglich zwei Einsätzen alarmiert. Darunter ein Zimmerbrand am Lierberg und ein ausgelöster Rauchmelder in einem Haus am Werdener Weg. Auch für den Rettungs- und Krankendienst gab es in der Silvesternacht ungewöhnlich wenig zu tun, heißt es.

© OFC Pictures - stock.adobe.com