Rückschlag für Olympia-Bewerbung

In Oberhausen sollte in der Köpi-Arena Volleyball gespielt werden, in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen waren die Schwimmwettbewerbe geplant und in der Grugahalle in Essen sollten die Gewichtheber antreten. Außerdem gab es Überlegungen, in Essen einen Deckel auf die A40 zu bauen und für die Sportler ein Olympisches Dorf darauf zu setzen. Der Initiatior der privaten Olympia-Initiative bei uns, Michael Mronz, ist von der Vorentscheidung überrascht. Er trifft sich morgen mit den beteiligten Städten, um zu klären wie es jetzt weitergeht.