RTG sucht Büdchen für Tag der Trinkhallen

Vor allem Büdchenbesitzer und -betreiber aus Bochum und Dortmund haben sich laut Veranstalter bislang beteiligt. Die Ruhr Tourismus will mit ihren Partnern in der kommenden Woche noch einmal aktiv Trinkhalleninhaber ansprechen, das Konzept des Events vorstellen und Flyer verteilen. Anmeldeschluss ist der 15. März. Das gilt aber nur für die Buden, denen von der Ruhr Tourismus ein Programm spendiert wird. Büdchen, die etwas eigenes auf die Beine stellen möchten, können sich auch danach noch beteiligen. Der vierte Tage der Trinkhallen läuft am 17. August. Mit ihm soll die Büdchenkultur im Revier gefeiert werden.