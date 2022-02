RS1 macht in Essen Fortschritte

Geplant ist, den vorhandenen Weg breiter zu machen und zu asphaltieren. Außerdem soll er eine Beleuchtung bekommen. Laut Regionalverband Ruhr wird gerade untersucht, wie sich die Pläne mit dem Naturschutz vereinen lassen. Noch nicht ganz so weit ist der weitere Verlauf im Bereich der nördlichen Innenstadt. Hier soll auch ein bestehender Bahndamm für die Strecke genutzt werden. Der Bebauungsplan soll aber erst im kommenden Jahr abgesegnet werden. Zwischen Kray und der Stadtgrenze Gelsenkirchen ist der RS1 dagegen schon sehr weit fortgeschritten. In diesem Jahr will der Regionalverband mit dem Bau beginnen.