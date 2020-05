RRZ vertagt Umbaupläne

„Das Projekt ist nicht gefährdet“, heißt es in dem Bericht. An den grundsätzlich guten Strukturdaten für den Standort habe sich nichts geändert. Aber einen Baustart in diesem Sommer wird es nicht geben, heißt es weiter. Ein konkreter neuer Termin wird nicht genannt. Das RRZ soll für rund 200 Millionen Euro in großem Stil umgebaut werden zu einem zeitgemäßem Shopping-Center.