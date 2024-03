RRZ: Umbau bald sichtbar

Das RRZ soll in zwei Phasen für insgesamt 180 Millionen Euro umgebaut und modernisiert werden. Bald sollen die ersten Umbauarbeiten sichtbar werden, heißt es von der Eurofund Group. Geplant ist, dem in die Jahre gekommenen Center in den nächsten Jahren mehr Unterhaltung und Freizeitangebote zu verpassen. Für Shopping sollen alte Mieter gehalten und neue dazugewonnen werden. Unbesetzt ist unterdessen noch der Posten des Center-Managers / der Center-Managerin. Hier soll es in den nächsten Wochen Neuigkeiten geben.