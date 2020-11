RRZ sucht Mieter auf Zeit

Wellness, Marketing oder Fashion - alles ist möglich. In den vergangenen Monaten gab es schon erste Vermietungen aus den Bereichen Gastronomie, Kultur und Einzelhandel. Gerade hat sich zum Beispiel die S-Art-Galerie eingemietet und nutzt ein Ladenlokal als Ausstellungsfläche für Pop-Art-Kunst. Es laufen Gespräche mit weiteren Interessenten. Außerdem hilft das Rhein-Ruhr Zentrum den Gastronomen im "Festival Garden". Das Einkaufszentrum hat zwei Kurzzeitparkplätze eingerichtet, damit Kunden möglichst kurze Wege haben, wenn sie sich nur was zu Essen zum Mitnehmen holen wollen. Fünf weitere Kurzzeitparkplätze sind in Planung. Aktuell bietet etwa die Hälfte der Gastronomiebetriebe im RRZ einen Abholservice an. Während all dieser Maßnahmen wartet die Redos Gruppe, auf die Baugenehmigung der Stadt. Der Eigentümer will das 47 Jahre alte Rhein-Ruhr Zentrum sanieren und vor allem modernisieren.