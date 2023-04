Roboterhund im RRZ

Dieser stammt aus den USA, wird an der HRW eingesetzt und kann dort auch programmiert werden. Die Hochschule will so deutlich machen, dass Maschinenbau keine trockene Materie ist, sondern mittlerweile auch die Bereiche Virtual Reality, künstliche Intelligenz, Robotik oder digitale Produktentwicklung umfasst. Mitarbeiterinnen der HRW stehen am Stand im RRZ auch für Gespräche zur Verfügung und beantworten Fragen zum Studiengang.