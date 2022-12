A40 musste vollgesperrt werden

In Fahrtrichtung Duisburg waren fünf Autos zusammengekracht. Insgesamt waren elf Menschen am Unfall beteiligt. Neben sechs Rettungswagen musste unter anderem auch ein Rettungshubschrauber angefordert werden. Wer oder was den Unfall auf der A40 verursacht hat, ist noch unklar. Die Autobahn war für die Bergung und Rettung für rund zweieinhalb Stunden gesperrt worden.